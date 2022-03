PSG : Pochettino évoque l'avenir de Kylian Mbappé avant le Real Madrid

À deux jours d'une possible qualification en quarts de finale de la Ligue des champions, face au Real Madrid mercredi (21h), Mauricio Pochettino espère compter sur Kylian Mbappé, encore incertain après un choc reçu au pied par un coéquipier à l'entraînement ce lundi. Mais la question de l'avenir de l'international français interpelle également, lui qui n'a jamais caché son envie de jouer au Real Madrid.

Avant le match retour au Santiago Bernabeu, le technicien argentin est donc revenu sur la situation contractuelle de son numéro sept. «Tout le monde parle, mais il faut l'écouter, il a déjà déclaré que ce n'était pas le moment de prendre une décision et attendons qu'il se prononce. Tout le reste n'est que suppositions qui peuvent être très éloignées de la réalité, a-t-il expliqué lors d'un entretien à l'agence espagnole EFE. Je comprends le besoin des médias d'avoir des nouvelles de l'un des meilleurs au monde, mais c'est notre joueur et on espère qu'il le sera encore longtemps».

