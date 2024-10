Manchester City passe à l’action pour le remplaçant de Rodri

Sa sortie sur blessure a inquiété les Skyblues. Lors du choc face à Arsenal (2-2), Rodri (28 ans) a été contraint de céder sa place et le scénario le plus redouté s’est produit. «Rodri a subi une blessure ligamentaire au genou droit. L’évaluation se poursuit pour déterminer l’étendue complète de la blessure et le pronostic attendu. Tout le monde au club lui souhaite un prompt rétablissement et nous vous apporterons des mises à jour régulières concernant sa rééducation», affirmait un communiqué de Manchester City.

L’international espagnol est donc forfait pour le restant de la saison et cela a eu des conséquences en Premier League, puisque les Cityzens ont concédé le nul contre Newcastle United (1-1), avant de battre difficilement Fulham, le week-end dernier (3-2). Bien que des solutions en interne existent avec Gündoğan, Kovacic, Nunes et Lewis, le club mancunien s’est également tourné vers le mercato hivernal pour se renforcer et les noms de Martín Zubimendi (Real Sociedad) et Nicolo Barella (Inter Milan) avaient été cités.

Manchester City va recruter

Et d’après les dernières informations de Relevo, Manchester City a pris la décision de recruter un nouvel homme fort dans son entrejeu cet hiver. Le club de Pep Guardiola va passer la seconde pour enrôler Martín Zubimendi (25 ans). Les Skyblues veulent profiter de la situation du milieu de terrain de la Sociedad, qui n’a pas encore tranché pour signer son nouveau contrat et prolonger. Sa clause libératoire est toujours fixée à 60 millions d’euros pour le moment.

De son côté, le Basque a renoncé à son transfert à Liverpool l’été dernier et souhaiterait finalement bien s’exiler en Angleterre. «Pour moi, la Real Sociedad est ma vie, je pense que j’y ai passé la moitié de ma vie. Une grande partie de ce que je suis fait partie de la Real, c’est ma vie», s’était-il justifié cet été. Mais les choses ont changé depuis et l’international espagnol de 25 ans, titularisé lors des neuf matches de Liga (1 but), a les qualités pour s’imposer chez le champion d’Angleterre.