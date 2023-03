Mercato : le gros coup de pression de Chelsea et de l’Atlético à João Félix

La suite après cette publicité

Arrivé à Chelsea cet hiver, João Félix a montré des choses intéressantes du côté de Stamford Bridge. On sent que ce n’est pas encore le meilleur Félix, mais on le sent un peu plus libéré que du côté de l’Atlético de Madrid. Sachant, qu’en plus, la dynamique de l’équipe est plutôt négative si on met de côté ce beau parcours européen, ce qui rend les choses plus difficiles, forcément. Il a disputé 9 rencontres avec les Blues pour l’instant, faisant trembler les filets à 2 reprises, mais n’hésitant pas à prendre le jeu à son compte dans les derniers mètres.

Mais alors que la saison se termine dans deux mois, il va falloir régler la question de son avenir. Chelsea n’ayant pas d’option d’achat, il reviendra donc, dans un premier temps du moins, à l’Atlético de Madrid. Selon le quotidien AS, l’international lusitanien a envie de rester au sein du club anglais. Il se sent heureux et important à Londres. Seulement, Chelsea et l’Atlético posent des conditions…

Les deux clubs en attendent plus

D’abord, les Madrilènes n’ont aucune intention de le brader, et veulent faire une grosse vente pour récupérer une partie importante des 127 millions d’euros dépensés pour ses services en 2019. Mais l’Atlético sait que pour réussir à le vendre cher et être en position de force dans des négociations, il faut qu’il hausse encore un peu son niveau de jeu. Les dirigeants colchoneros ont été très clairs avec le joueur comme avec leurs homologues de Chelsea.

De son côté, l’état-major londonien a aussi mis la pression à Félix. Pour qu’un gros investissement soit fait cet été en l’achetant de façon définitive, il faut qu’il soit un peu meilleur et réalise des prestations qui justifient de grosses dépenses. Les deux clubs sont donc du même avis et ont mis la pression au joueur : s’il veut rester à Chelsea, il va devoir faire mieux !