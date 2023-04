OM : les belles promesses d’Issa Kaboré

La suite après cette publicité

Les matches révélations, il y en a peu. Ceux au cours desquels il y en a deux le sont d’autant plus. C’est ce que nous avons pu voir ce dimanche soir lors de la rassurante victoire de l’Olympique de Marseille contre Troyes à l’Orange Vélodrome, terre maudite en championnat pour les Olympiens depuis plus de trois mois maintenant (3-1).

On n’a donc pas eu le temps de trembler puisqu’à la troisième minute Vitinha ouvrait son compteur d’un but tout en puissance. Le Portugais, malgré sa maladresse, n’allait pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il s’offrait un doublé d’un but de renard en seconde période. Mais ce n’est pas tout. Titularisé, à la surprise générale, sur le flanc droit de la défense, Issa Kaboré a été excellent.

À l’instar de Vitinha, l’international burkinabé de 21 ans, prêté par Manchester City avec une option d’achat de 20 millions d’euros, a peu de temps de jeu. Il dépanne souvent et quand c’est le cas, Jonathan Clauss est délocalisé piston gauche. Issa Kaboré a été tout bonnement excellent ce dimanche soir. Il a été au four et au moulin, a effectué de nombreux centres notamment.

Clauss est content pour son concurrent

Il a surtout touché beaucoup de ballons (près de 100), a réussi la plupart de ses dribbles (6 sur 8) et remporté la majorité de ses duels (11 sur 20). Pour le joueur peu emballant, pas sûr de lui et pataud qu’on avait l’habitude de voir, c’était complètement autre chose. Même son taux de passes réussies est excellent (82, 1%). De quoi rendre content son concurrent, Jonathan Clauss.

« J’ai bien aimé son match. Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu. C’est comme pour Vitinha, ils bossent, on a besoin d’eux. On est contents, on a toujours besoin de sang frais et aujourd’hui on est content », a commenté l’international français. Avoir Kaboré, qui a obtenu la note de 6 par la Rédaction FM, en plus dans la rotation des pistons, alors que c’était les postes décriés récemment, va faire beaucoup de bien. Surtout dans le rush final pour aller chercher la seconde place de Ligue 1.