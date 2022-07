JT Foot Mercato : énorme coup double de la Juventus sur le mercato

La suite après cette publicité

Deux nouveaux cadors à Turin

Ça fait un moment que la Juve l’attend mais ça y est, Angel Di Maria est arrivé cette nuit à Turin. Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, l’Argentin de 34 ans va signer un contrat d'une saison avec la Vieille Dame. Mais avant d'apposer sa signature définitivement, l'ailier doit se prêter au jeu de la traditionnelle visite médicale, à laquelle il s'est rendu ce matin, accueilli par des dizaines de supporters juventini. Paul Pogba aussi est tout proche de signer à la Juve. Sur Instagram, La Pioche a partagé une vidéo de lui dans son jet privé où on peut lire «#PogAlmostBack» en légende, Pogba presque de retour en VF. Indice final, il parle en italien dans sa vidéo. Surtout, la Vieille Dame a partagé une vidéo de l’arrivée du français à l’aéroport de Turin.

Ça bouge dans tous les sens au Barça !

Le FC Barcelone est passé aux choses sérieuses depuis quelques heures. Après deux officialisations dans la semaine, le club catalan prépare un troc de folie avec Chelsea. Dans l'idée, les Blues doivent donner Marcos Alonso et Cesar Azpilicueta, et le Barça abandonner Frenkie De Jong, Memphis Depay et Sergiño Dest. Pour Azpilicueta, le transfert serait imminent et coûterait 3 millions d'euros. Pour les joueurs du Barça, il faudra tout de même mettre un peu la main à la poche. Hier, Joan Laporta a fait le point sur le dossier Lewandowski en conférence de presse et a répondu au sujet d'une rumeur indiquant que le Bayern Munich veut 50 millions d'euros cet été car il pense que le Barça va disparaître d'ici deux ou trois ans. «Je ne crois pas à ces déclarations. Elles viennent d'une conversation et c'était une blague. Cela ne vient pas du Bayern Munich. Le Barça va avoir 125 ans et il y a peu de clubs qui ont une histoire comme la nôtre. Nous respectons le Bayern. Vous savez que nous avons fait une offre pour lui et nous attendons une réponse.» En attendant, la possibilité de voir Raphinha sous le maillot blaugrana est plus forte que jamais d’après Sport. Le Barça a formulé une proposition de 55 M€ à Leeds pour Raphinha.

Les officiels du jour !

Le gardien international espagnol Pepe Reina rentre au bercail. Il s'est engagé pour une saison en faveur de Villarreal, club qu'il avait déjà fréquenté à son départ du FC Barcelone, de 2002 à 2005. Adil Rami rempile à Troyes. L'ESTAC l'a annoncé par le biais de sa campagne de réabonnement sur des panneaux publicitaires. Le défenseur central brésilien de 25 ans Leonardo Duarte quitte définitivement l'AC Milan. Prêté à Basaksehir depuis deux saisons, l'ancien de Flamengo signe pour 4 ans avec le club turc. Jean Michaël Seri rejoint Hull City où il s'est engagé pour les trois prochaines saisons. Steven Bergwijn signe officiellement à l'Ajax Amsterdam en échange d'un chèque d'environ 30 M€. Il a paraphé un contrat de 5 ans chez les Godenzonen.