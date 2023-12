Tottenham : Destiny Udogie prolonge jusqu’en 2030 !

Cet été, Tottenham a eu le nez très creux pour son poste de latéral gauche. Désireux de se renforcer à ce poste qui a souvent fait défaut aux Spurs par le passé, ces derniers ont alors mis la main sur Destiny Udogie. Seulement âgé de 21 ans, l’ancien de l’Udinese a mis tout le monde d’accord d’entrée de jeu. L’international italien (2 sélections) compte 2 passes décisives et 1 but en 14 apparitions avec le club londonien et s’est parfaitement inscrit dans la philosophie de jeu offensive d’Ange Postecoglou.

Forcément, Tottenham voulait blinder sa nouvelle coqueluche. C’est chose faite ce mardi comme l’a annoncé l’actuel cinquième de Premier League dans un communiqué : «nous sommes ravis d’annoncer que Destiny Udogie a signé un nouveau contrat avec le Club qui court jusqu’à l’été 2030. Arrivé au Club avant la campagne en cours, il a fait ses débuts en compétition en août 2023 contre Brentford et a depuis disputé 14 apparitions sous nos couleurs à ce jour. Faisant partie intégrante du style de football offensif de l’équipe, l’arrière gauche de 21 ans a inscrit son premier but pour le club lors d’une victoire 4-1 contre Newcastle United en décembre 2023.»