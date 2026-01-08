La sortie assassine d’une star de Tottenham contre sa direction

La nouvelle défaite de Tottenham face à Bournemouth (3-2) va laisser des traces en interne. Hier soir, la douche a été froide pour les Spurs, battus à la 90+5e sur un but du futur joueur de Manchester City, Antoine Semenyo. Les hommes de Thomas Frank - également au coeur d’une polémique pour avoir été aperçu tout sourire avec un gobelet d’Arsenal - n’ont remporté que 2 de leurs 12 derniers matchs de Premier League.

La suite après cette publicité

Cette 14e place au classement ne colle évidemment pas avec les ambitions du club, structuré pour faire partie du top 6 en Angleterre à chaque saison. La colère gagne du terrain chez les supporters, dont certains sont venus chahuter Micky van de Ven, Pedro Porro et João Palhinha à la fin du match. Même chez les joueurs, la tension monte, et on a pu la lire à travers les mots employés par le capitaine Cristian Romero sur son compte Instagram. Après la rencontre, l’Argentin s’est fendu d’une sortie assez inhabituelle en allumant publiquement sa direction, comme le rapporte The Sun.

La suite après cette publicité

«Ils ne se montrent que lorsque tout va bien, pour raconter quelques mensonges»

«Toutes mes excuses à vous, nos fans qui nous suivez partout, qui êtes toujours là et qui le resterez. Nous sommes responsables, cela ne fait aucun doute. Je suis le premier, écrit le champion du monde. Mais nous continuerons à y faire face et à essayer de renverser la situation, pour nous-mêmes et pour le club. Dans des moments comme celui-ci, ce seraient d’autres personnes qui devraient prendre la parole, mais elles ne le font pas — et c’est le cas depuis plusieurs années maintenant», a-t-il tonné.

«Ils ne se montrent que lorsque tout va bien, pour raconter quelques mensonges. Nous resterons ici, à travailler, unis et à donner le meilleur de nous-mêmes pour redresser la situation. Ensemble, ce sera plus facile.» Richarlison a approuvé les mots de son coéquipier en commentant sa publication, tout comme Pedro Porro qui a écrit : «continue mon frère. Il nous reste encore beaucoup de batailles à mener». Romero a, depuis, supprimé la partie de son message où il sous-entendait que sa direction avait prononcé «quelques mensonges».