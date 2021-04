PSG : la réaction de Nasser Al-Khelaïfi

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé suite au succès de son club face au Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3). Sur le site officiel du club, il a livré sa satisfaction.

« C'est une victoire importante dans l'histoire du club. Nous gagnons à l'extérieur, ici à Munich 3-2, malgré plusieurs blessures de notre côté. Nous avons fait du très bon travail, mais ce n'est pas encore fini, ce n'était que la première période, il y a la deuxième à disputer chez nous au Parc des Princes la semaine prochaine. On voudra gagner aussi, c'est très important pour nous. Nous avons de plus en plus d'expérience dans cette compétition, nos joueurs aiment jouer ces matches, nous avons montré que nous étions une grande équipe. Je suis très fier des joueurs et du staff, parce qu'ils ont fait un grand match. Mais on n'oublie pas qu'il reste le match retour à disputer. »