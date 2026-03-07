Real Madrid : l’agent de Jürgen Klopp met fin aux rumeurs

Ces derniers temps, l’avenir de Jürgen Klopp a souvent fait parler. Directeur du football de la galaxie Red Bull depuis la fin de son aventure historique avec Liverpool, l’Allemand profite de son temps libre. Pourtant, certains de ses résultats ne plaisent plus trop à ses dirigeants et les rumeurs d’un retour sur un banc sont régulières. Et avec les difficultés du Real Madrid à trouver un entraîneur, tout s’est accéléré dernièrement.

Le nom de l’entraîneur allemand, âgé de 58 ans, a de nouveau été associé aux Merengues, cette fois pour remplacer Álvaro Arbeloa, mais Marc Kosicke, son agent, a expliqué qu’il n’y avait eu aucun contact entre le directeur sportif du groupe Red Bull et la Maison Blanche. «Jürgen Klopp est très heureux dans son rôle actuel chez Red Bull, et les rumeurs concernant des négociations pour entraîner le Real Madrid ne sont que des rumeurs pour l’instant», a-t-il déclaré au média 365Scores.