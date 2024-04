PSG : l’étonnant joueur qui vend le plus de maillots

Cet été, le PSG a perdu Neymar et Lionel Messi. Deux mastodontes, deux légendes du ballon rond, mais également deux joueurs avec une grande valeur marketing. Le Brésilien et l’Argentin vendaient beaucoup de maillots et attiraient les foules au Parc des Princes. Cette saison, d’autres joueurs ont le vent en poupe. Et notamment Lee Kang-In qui continue de liquider les stocks selon «Mundo Deportivo». Le Coréen de 23 ans est le joueur qui vend le plus de maillots sur les plateformes en ligne du PSG. Tous les produits dérivés sont même touchés par cet engouement.

Depuis son arrivée cet été, Lee Kang-In attire ses compatriotes au stade avec, cette saison, une augmentation de +20% des supporters sud-coréens lors des matchs du PSG et une augmentation de +300% pour le Stadium Tour. Le Sud-coréen devance deux joueurs français dans la vente des maillots en ligne, puisque ce sont Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery qui complètent le podium. Le capitaine de l’équipe de France est cependant celui qui concentre le plus de ventes dans les magasins physiques.

