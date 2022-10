OM : comment Leonardo Balerdi a retrouvé son football

La suite après cette publicité

«Ce n’était pas un mauvais moment mais juste un ou deux matches en dessous, il a aussi été gêné par une blessure à l’épaule mais depuis ça va mieux et il enchaîne les grandes performances. Il a eu des propositions pour jouer ailleurs mais j’ai vraiment insisté pour le garder car j’ai toujours eu confiance en lui.» C'est par ces quelques mots que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a évoqué Leonardo Balerdi, cet après-midi, en conférence de presse. Lui aussi vivement critiqué à son arrivée, Igor Tudor est bien placé pour savoir qu'il faut laisser sa chance au produit.

En l'occurence, malgré des prestations ternes, voire insipides, en début de saison, Leonardo Balerdi a toujours pu compter sur le soutien de son coach. Obstiné. Même quand ce dernier a décidé de le sortir avant la pause, après un début de match très compliqué face au LOSC, offrant une occasion inespérée aux supporters d'accompagner sa sortie par une vague de sifflets. Sans rancune, l'Argentin avait déjà été averti et a reconnu être en difficulté sur son côté. Le cauchemar de Lille, il y a un mois, semble être aujourd'hui de l'histoire ancienne.

Igor Tudor aux petits soins pour ses centraux

«Maintenant je me sens très bien, c’était un moment difficile je crois. Ça l'aurait été pour tous les joueurs. Moi, personnellement, je joue pour ma famille et pour mes amis, pour les supporters aussi, et quand tu entends ça c’est dur, mais après ça va. C’est le football. J’écoute beaucoup ma famille, mes amis, mes coéquipiers, qui sont toujours derrière moi. C’est le plus important. Maintenant, je me sens très très bien,» a-t-il raconté en conférence de presse. La communication avec son coach, telle a été le déclencheur du renouveau de Leonardo Balerdi sous les couleurs de l'OM.

«Avec de la confiance et du temps de jeu, je me sens mieux à l’entrainement. D’un point de vue de la confiance, le coach m’en a donné, et il m’a aussi donné du temps de jeu. Après Lille, il m’a parlé, il m’a dit beaucoup de choses qui m’ont beaucoup aidé», a-t-il ensuite expliqué, ce vendredi. «Quand j’étais petit, j’avais un coach qui avait été défenseur et qui m’aidait beaucoup. Il avait beaucoup d’expérience. Igor Tudor fait pareil, c’est bon pour les défenseurs, il parle avec toute l’équipe et ensuite plus particulièrement avec nous, les défenseurs». Un cadre idéal pour le natif de Villa Mercedes.

Un positionnement préférentiel qui change tout

Très convaincant lors du succès marseillais à Angers (0-3), l'ancien défenseur de Dortmund a de nouveau montré de réels progrès cette semaine, lors de la victoire olympienne face au Sporting CP, en Ligue des champions (4-1), malgré une erreur de marquage en début de match, avec un but à la clé. «Je me sens très bien aujourd’hui, je pense que le dernier match était important pour moi, pour nous, l’équipe en avait besoin. Le but a aussi été très important d’un point de vue personnel,» a-t-il expliqué, dans un français quasi-parfait.

Il faut dire aussi que son positionnement axial, dans la défense à trois, lui convient mieux. «Oui, je me sens mieux dans l’axe, mais quand le coach me dit de jouer à gauche ou à droite, je dois le faire pour l’équipe. Je dois m’améliorer dans ces positions. Avec l’enchainement des matches, je vais m’améliorer. Dans l’axe, j’ai plus de temps, je peux aider mes coéquipiers, je peux organiser, avoir plus de temps pour réfléchir où me positionner, j’ai plus le contrôle», a-t-il conclu.

Faire front face aux critiques

L'obstination, maitre-mot du duo Tudor-Balerdi. L'Argentin l'a encore affirmé cet après-midi, malgré une offre italienne, seul l'OM compte à ses yeux. Peu importe les critiques. «Oui c’est vrai. J’ai parlé avec Bologne cet été et après j’ai réfléchi, avec ma famille, et j’ai dit non, je veux rester ici. Des gens parlent, ça me fait mal, mais je préfère rester ici, jouer à Marseille, jouer la Champions League avec l’OM et après on verra». Cette saison, malgré des bas, Leonardo Balerdi a pris part aux 12 matches de l'OM, dix fois en tant que titulaire. Et si l'obstination finissait par payer ?

