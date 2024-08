Liga : le Barça confirme contre Bilbao, avec un Lamine Yamal décisif

Pour son deuxième match de la saison, le FC Barcelone affrontait l’Athletic Club pour un match très attendu entre les deux pépites Lamine Yamal et Nico Williams, annoncé très proche du Barça durant tout l’été, mais qui a finalement opté pour rester à Bilbao. Après une première victoire contre Valence, Hansi Flick, qui ne peut toujours pas compter sur Olmo, pas encore inscrit en Liga, retrouvait Pedri et Koundé notamment dans son onze de départ. De son côté, le club basque, qui reste sur un nul contre Getafe, retrouvait également Lekue et Vivian.

La suite après cette publicité

Rapidement, les Catalans faisaient forte impression et la patte Flick commençait peu à peu à se mettre en place. Très offensif, le Barça trouvait rapidement la solution par l’inévitable Lamine Yamal, auteur d’une superbe frappe enroulée et déviée par la défense basque (1-0, 24e). Avant d’être proche du break, mais la frappe enroulée de Lewandowski trouvait le poteau opposé de Padilla (36e). Mais après une action confuse où Berenguer et Lewandowski auraient pu obtenir un penalty sur la même action… mais la première faute sur le joueur de Bilbao était signalée par le VAR et offrait une possibilité d’égaliser.

À lire

FC Barcelone - Bilbao : les compositions officielles

Robert Lewandowski enfin récompensé

Avant la mi-temps, l’Athletic Club réalisait le coup parfait puisque Sancet égalisait d’un penalty très bien tiré (1-1, 42e). Encore dominateurs au retour des vestiaires, les Blaugranas ne parvenaient pas à reprendre l’avantage puisque Lewandowski trouvait encore le montant de la tête (57e), avant qu’il ne se frotte à un Padilla monstrueux sur sa ligne (65e). Mais le buteur polonais a persévéré et a finalement délivré le FCB grâce à une belle reprise de volée, après un arrêt de Padilla sur le centre de Pedri, permettait au Barça de repasser devant (2-1, 75e).

La suite après cette publicité

Très plaisant, le Barça permettait au stade olympique de Montjuic de chanter et de faire la fête devant le spectacle proposé et parvenait à tenir bon malgré quelques frayeurs défensives en toute fin de match. Un deuxième succès important pour Barcelone, avant un déplacement chez le Rayo Vallecano pour la troisième journée. De son côté, l’Athletic Club recevra Valence pour tenter de remporter sa première victoire de la saison.