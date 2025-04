ASSE - OL : les compositions probables

Le derby ASSE-OL demeure l’un des temps forts de la saison, et celui de ce dimanche soir (20h45) ne déroge pas à la règle. L’ASSE, toujours 17e et relégable, joue gros dans la course au maintien. Une victoire face au rival lyonnais pourrait lui redonner un élan précieux à l’approche du sprint final. Conscients de l’enjeu, les supporters stéphanois ont, par ailleurs, répondu présents pour le dernier entraînement au stade Geoffroy-Guichard. Dans une ambiance incandescente, plusieurs milliers d’entre eux ont déployé tifos, allumé des fumigènes et multiplié les chants pour pousser leur équipe, galvanisant ainsi un groupe en quête de repères.

Côté lyonnais, Paulo Fonseca tente de remobiliser ses troupes après la cruelle élimination face à Manchester United en Coupe d’Europe (5-4, 7-6 sur l’ensemble des deux matchs). Présent en conférence de presse samedi, l’entraîneur portugais a confié avoir tourné la page. « On a fait les funérailles du match contre Manchester vendredi. Aujourd’hui est un autre jour et il faut regarder vers l’avant. Nous n’avons pas le temps pour être dépressif, pour pleurer. Nous devons réagir. On doit être fort mentalement. On ne peut pas changer le passé, donc il faut faire bien pour le futur », a-t-il martelé, appelant ses joueurs à une réaction immédiate pour finir la saison sur une note plus positive.

Une attaque Lacazette-Mikautadze côté OL

À quelques heures donc du derby entre Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, les compositions probables se dévoilent. Du côté de Saint-Étienne, le coach Eirik Horneland semble opter pour un 4-3-3 classique, avec une équipe composée à la fois de jeunes talents et de joueurs expérimentés. Larsonneur devrait débuter dans les buts, tandis que la défense se formera avec Appiah et Pétrot sur les côtés, et Bernauer et Nadé dans l’axe. Au milieu, Tardieu, Ekwah et Moueffek auront la responsabilité de contrôler le jeu, tandis que Cardona, Stassin et Davitashvili seront chargés de porter le danger en attaque.

En face, l’OL de Paulo Fonseca opte pour un 4-2-2-2 plus resserré. Lacazette et Mikautadze devraient être associés à la pointe de l’attaque, soutenus par Cherki et Tolisso. Le double pivot Veretout-Tessmann assurera l’équilibre, tandis que la défense, verra Caleta-Car et Niakhaté associés dans l’axe, avec Kumbedi et Abner sur les flancs. Malgré plusieurs absences importantes, dont celle de Lucas Perri, rentré au Brésil pour assister à la naissance de son enfant, l’OL compte bien se remobiliser après sa désillusion européenne.

