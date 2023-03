OM : comment relancer la machine ?

La suite après cette publicité

En quatre jours, l’Olympique de Marseille a perdu beaucoup. Tout d’abord dimanche dernier. Les Phocéens avaient la possibilité de relancer la course au titre en revenant à deux points du Paris Saint-Germain en cas de victoire. Mais les joueurs d’Igor Tudor se sont inclinés lourdement sur le score de trois buts à zéro.

Ce mercredi soir, ils avaient l’occasion de se relancer en Coupe de France, compétition qui leur échappe depuis 1989. Tout était réuni, un adversaire supposé plus faible (Annecy, Ligue 2) et un Stade Vélodrome plein à craquer. Après avoir ouvert le score, les Marseillais se sont liquéfiés pour finalement s’incliner aux tirs au but (2-2, 6 t.a.b. à 7). Mettant fin donc à leur épopée qui les avait vu éliminer Rennes, puis Paris.

Le retour de Gigot est attendu

Mattéo Guendouzi et ses petits copains évoquaient ainsi une faute professionnelle. Mais il va falloir s’en remettre pour atteindre l’objectif initial du club : la deuxième place de Ligue 1. La première étape ne sera pas évidente puisqu’ils se déplacent du côté de Rennes dimanche soir. Mais, comment l’OM peut espérer ne pas s’engouffrer dans une crise qui ne pointait pas le bout de son nez il y a quatre jours ?

Il faudra tout d’abord retrouver une solidité défensive. Avec le possible retour de Samuel Gigot, Tudor disposera de la totalité de ses hommes. Il en finira donc sans doute avec ses quelques compositions baroques. Clauss et Tavares évolueront peut-être enfin à leur poste (à droite pour le premier et à gauche pour le second) tandis que Valentin Rongier, qui aura joué stoppeur axial puis stoppeur gauche contre la formation haut-savoyarde, retrouvera son poste de milieu de terrain.

Sanchez et Malinovskyi étaient à l’envers

Il faudra aussi compter sur un retour rapide de Jordan Veretout, pièce immuable de son puzzle, qui souffre d’une entorse. Pour pallier son absence, Mattéo Guendouzi évoluera probablement dans le double pivot, même si ses dernières performances ne sont pas à la hauteur. Avec un onze qui ne bouge pas tant que cela, certains pourraient trouver le temps long.

Sauf si l’animation offensive continue à être décevante. Malinovskyi et Sanchez sont passés à côté en Coupe de France, manquant de jus et d’idées. Il va donc falloir trouver les mots pour les remettre dans le rang alors que l’OM ne jouera plus qu’une fois par semaine. Le retour d’Ünder, suspendu pour ce quart de finale, va faire du bien et le fait qu’il ait enfin pu souffler un peu, aussi. Alors que les Marseillais recevront ensuite Strasbourg avant d’aller à Reims, le mois de mars sera celui de tous les dangers. Si les autres ne feront pas de cadeaux à l’OM, lui aussi devra éviter d’être son premier ennemi…