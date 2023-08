Denis Zakaria quitte la Juventus et rejoint l’AS Monaco !

La suite après cette publicité

L’AS Monaco continue son travail dans ce mercato estival. Après avoir annoncé les départs d’Axel Disasi (Chelsea) et Jean Lucas (Santos), le quatrième de Ligue 1 lors de la saison qui vient de s’écouler vient d’officialiser l’arrivée de sa troisième recrue estivale, en plus de Phillip Kohn (ex-RB Salzbourg) et Mohamed Salisu (ex-Southampton). Il s’agit du milieu de terrain suisse Denis Zakaria, qui arrive en provenance de la Juventus, comme nous vous l’avions révélé sur notre site.

C’est le club du Rocher qui a d’ailleurs annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel : «L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Denis Zakaria. Le milieu de terrain international suisse de 26 ans, s’est engagé pour cinq saisons et est désormais lié au club de la Principauté jusqu’en juin 2028.» Il s’est engagé pour près de 20 millions d’euros.

Un prêt encourageant à Chelsea

Arrivé du côté de la Juventus depuis le Borussia Mönchengladbach contre 8,6 millions d’euros bonus compris à la fin du mercato estival 2022, le milieu de terrain suisse était censé amener un nouveau souffle dans l’entrejeu piémontais, palliant notamment le départ de Rodrigo Bentancur à Tottenham. Après six mois intéressants mais tronqués par les blessures (15 matches TCC avec les Bianconeri, 1 but et 1 passe décisive), l’international de la Nati (49 sélections, 3 buts) était finalement prêté à Chelsea la saison suivante.

Une première expérience en Angleterre qui ne se passe pas comme prévu pour le natif de Genf, puisqu’il doit attendre le mois de novembre pour finalement avoir ses premières apparitions sous le maillot bleu, et même fin décembre pour découvrir la Premier League sous les ordres de Graham Potter. Au final, celui qu’on surnomme The Octopus (la pieuvre en anglais) sortira de ce prêt avec 11 rencontres seulement (, s’illustrant notamment face à Manchester City en championnat. En espérant retrouver son niveau du Borussia sous le maillot à la diagonale…