Argentine : Lionel Messi jouera bien contre le Brésil

Le Paris Saint-Germain ne devrait pas apprécier. Alors que le club parisien ne souhaitait pas que Lionel Messi et Leandro Paredes soient convoqués par Lionel Scaloni pour le rassemblement de l'Argentine contre l'Uruguay (1-0) et le Brésil, mercredi prochain, l'Albiceleste espère bien pouvoir compter sur eux, mercredi soir. S'il a disputé quinze minutes lors de la victoire face à la Céleste, le numéro 30 du PSG va avoir plus de temps de jeu pour le choc contre la Seleçao malgré une blessure aux ischios-jambiers survenu en amont de sa convocation.

«Il est maintenant confirmé que Messi jouera demain», a affirmé Lionel Scaloni en conférence de presse, avant de se montrer moins confiant pour la présence de Leandro Paredes sur la feuille de match. «Leandro (Paredes) s'est entraîné normalement. Il va bien, nous devrons évaluer s'il faut l'inclure dans le groupe (contre le Brésil). Il est absent depuis plusieurs jours, l'important est qu'il se porte bien avec sa blessure.»