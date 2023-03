Le classement des tops buteurs européens

La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi avec le 22e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme souvent depuis le début de la saison, le leader est Erling Braut Haaland qui confirme son surnom de cyborg. Contre Crystal Palace ce week-end, il a fait parler la poudre sur penalty afin d’aller chercher la victoire 1-0. Il affiche désormais le bilan intéressant de 28 buts en 26 matches.

Derrière, son principal concurrent reste à portée de tir. Auteur de 23 buts en 20 matches, le buteur équatorien de Fenerbahçe n’a pas joué ce week-end, mais il dispose de statistiques probantes. Le podium est complété par le Japonais Kyogo Furuhashi qui cartonne avec le Celtic Glasgow. Le buteur dispose de statistiques solides avec pas moins de 20 buts en 26 matches. Mercredi contre Hearts (3-1), il a de nouveau fait trembler les filets. Performance également réalisée en Coupe contre la même équipe ce samedi (3-0).

Il devance d’une courte tête un certain Harry Kane qui échoue au pied du podium. Pourtant, l’attaquant anglais a été efficace contre Nottingham Forest comme en témoigne son doublé rapidement réalisé lors d’une victoire 3-1. Il grimpe à la quatrième position avec 20 buts en 27 matches. Muet contre l’Atalanta (2-0), le Nigérian Victor Osimhen recule au classement. Il reste néanmoins bien placé grâce à ses 19 réalisations en 22 rencontres de Serie A. Décisif en fin de match lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Brest (2-1), Kylian Mbappé suit en sixième position. L’attaquant tricolore affiche désormais 19 buts en 23 matches.

Un autre représentant de Ligue 1 débarque en septième position et revient sur ses talons. Il s’agit de Jonathan David qui empile les buts avec Lille. Auteur d’un triplé contre l’Olympique Lyonnais (3-3), il dispose désormais d’un brillant total de 19 buts en 26 matches. Huitième et muet contre le Celtic Glasgow (3-1), Lawrence Shankland stagne avec 17 buts en 27 matches. Quincy Promes fait de son côté son retour à la neuvième place. Le Néerlandais reste sur un doublé avec le Spartak contre le Fakel Voronej (3-2). Enfin, la dixième position revient à Wissam Ben Yedder qui n’a pas marqué lors de la défaite des siens contre Reims (0-1).

Aux portes du top 10, on retrouve Paul Onuachu (Genk-Southampton), Vincent Janssen (Antwerp), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) et Folarin Balogun (Stade de Reims) qui compte aussi 16 réalisations. Hugo Cuypers (La Gantoise), Gonçalo Ramos (Benfica), Robert Lewandowski (FC Barcelone), Ivan Toney (Brentford), Terem Moffi (Lorient-Nice), Niclas Fülkkrug (Werder Brême), Markus Pink (Austria Klagenfurt) et Bojan Miovski (Aberdeen) suivent avec 15 buts. C’est un peu mieux que Vladimir Pisarski (Gazovik Orenbourg-Krylya Sovetov), Marcus Rashford (Manchester United), Lautaro Martinez (Inter Milan), Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Fabio Borini (Fatih Karagümrük), Malcom (Zenit) et João Mário (Benfica), qui comptabilisent 14 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens