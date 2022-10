JT Foot Mercato : l'OL en pleine ébullition

La suite après cette publicité

Une révolution à l'OL

La nouvelle contre-performance face à Toulouse ce vendredi a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En 10 journées, les Gones n'ont cumulé que 14 points et pointent à la 7ème place. Résultat des courses, le coach Peter Bosz devrait être limogé dans la journée. D'après nos informations, le duo Gueïda Fofana et Claudio Caçapa pourraient être choisis pour assurer l'intérim lors du prochain déplacement à Rennes. Sur le long terme, la formation présidée par Jean-Michel Aulas vise Laurent Blanc, libre depuis son limogeage d'Al-Raayan le 13 février dernier. Une piste qui ne date pas d'hier puisque le président lyonnais avait déjà contacté le coach de 56 ans à la mi-septembre, avant le revers face au PSG en championnat. Rien n'est fait pour l'instant mais les négociations devraient se prolonger cette semaine en raison des exigences salariales élevées du champion du monde 98. En cas de signature, Laurent Blanc amènerait dans ses bagages Franck Passi, qui a été son adjoint au Qatar entre décembre 2020 et février 2022. Une nouvelle ère se prépare à l'OL.

Le groupe de la France pour les éliminatoires de l'Euro

La France sait déjà à quoi s'en tenir pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Placée dans le chapeau 2, la France est tombé sur un groupe assez costaud avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Le sélectionneur Didier Deschamps estime que les Bleus ont hérité d'un groupe « dense » et de « valeur ». S'il y a un groupe de la mort à désigner, la France peut s'estimer heureuse de ne pas être tombée dans le groupe C composé de l'Italie, l'Angleterre, l'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte. On rappelle que l'Allemagne est qualifiée d'office pour la phase finale en tant que pays hôte. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la suite de la compétition. La phase de barrages se tiendra du 21 au 26 mars 2024 pour l'attribution des trois dernières places.

Les mots de Sergio Ramos à l'arbitre face à Reims

Deuxième match nul de la semaine pour le PSG. Après Benfica en Ligue des Champions, le club parisien a une fois de plus été contraint aux partages de points. Face au Stade de Reims (0-0), les hommes de Christophe Galtier n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0. Un match à l'atmosphère tendue où Sergio Ramos a été expulsé juste avant la mi-temps. Après une intervention musclée de Marco Verratti sur Dion Lopy, l'ancien capitaine du Real Madrid s'en va discuter avec l'arbitre en anglais : « why me ? », ce qui lui vaudra un carton jaune. A la suite de cet avertissement formel, le joueur de 36 ans exprimait sa frustration par un « p-ta madre ». Des mots qui n'étaient pas au goût de l'officiel, qui a donc dégainé le carton rouge. En conférence d'après-match, Christophe Galtier est revenu sur cet incident, assurant que son joueur utilisait souvent cette expression à l'entraînement.