Barça : le message inquiétant d’Hansi Flick sur Raphinha

Pour le deuxième match de rang, en raison d’un calendrier serré, Raphinha s’est à nouveau retrouvé collé au banc du FC Barcelone. En conférence de presse après la rencontre, Hansi Flick a expliqué que ce n’est pas seulement une question de repos. «C’est assez problématique pour nous. Je lui ai parlé à la mi-temps pour voir s’il pouvait jouer. Il a été très honnête et m’a dit qu’il ne se sentait pas très bien. Il s’entraînera après-demain et, s’il se sent mieux, il sera prêt pour le prochain match», a expliqué le manager allemand du Barça.

Un «prochain match» loin d’être sans enjeu, puisqu’il s’agit du match retour des demi-finales de Coupe du Roi, contre l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano. Après une rencontre folle à l’aller (4-4), les Catalans devront mieux gérer la rencontre pour espérer réaliser le triplé, qui serait le premier du club depuis 2015. Un exploit qui pourrait donc se faire sans l’ailier brésilien.