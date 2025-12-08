De chauffeur de bus à cinquième de Liga : la folle histoire de Manolo Gonzalez avec l’Espanyol

Depuis deux ans, l’Espanyol est de retour en Liga. Une place normale pour le mythique club catalan qui avait passé une saison dans l’antichambre de l’élite lors de la saison 2023-2024. En difficulté cette saison-là, les pensionnaires du RCDE Stadium ont terminé à la quatrième place après une saison compliquée. Pour obtenir sa remontée en Liga, les Barcelonais se sont imposés en finale des play-offs contre le Real Oviedo. Un parcours fou qui a été permis par Manolo Gonzalez. Arrivé le 12 mars 2024 sur le banc catalan, ce tacticien sans expérience au très haut niveau a pris les rênes de l’équipe première après le limogeage de Luis Miguel Ramis. Et l’ancien coach de la réserve de l’Espanyol a réalisé un travail impeccable depuis malgré son manque d’expérience.

La suite après cette publicité

Manolo Gonzalez a été conducteur de bus jusqu’en 2017

Alors qu’il aspirait à une carrière de footballeur, Gonzalez a commencé à entraîner dès l’âge de 16 ans. Des blessures récurrentes mettant fin à son projet de fouler les pelouses professionnelles, le jeune homme se concentre sur sa carrière d’entraîneur. D’abord en charge d’équipes de jeunes, il dirige sa première équipe senior en 2012 en entraînant Montañesa pendant deux saisons en quatrième division espagnole. Conscient que cela ne suffisait pas pour payer ses factures, ce fan notoire du Real Madrid a entamé depuis ses jeunes années sa formation pour devenir chauffeur de bus. Exerçant dans les rues de Barcelone, il voit également sa carrière d’entraîneur prendre de l’épaisseur. Entraîneur de Badalona en troisième division ibérique, il commence à se faire un nom en Catalogne.

C’est ainsi qu’en 2017, afin de se consacrer uniquement à son métier d’entraîneur, il décide d’arrêter son travail de chauffeur de bus. Une décision risquée qui s’est avérée être payante. Prenant les rênes d’Ebro lors de la saison 2018-2019, il mène le club de troisième division jusqu’aux seizièmes de finale de la Coupe du Roi. Une prouesse en Espagne où les épopées de clubs de divisions inférieures peinent à faire des épopées en coupe nationale à la différence de la France. De retour à Badalona en 2019, il élimine Getafe en 8es de finale de la Coupe du Roi. Sa carrière prend alors un véritable tournant lorsqu’il intègre l’Espanyol Barcelone en tant qu’entraîneur de la réserve en 2023 après deux saisons en quatrième division avec la Peña Deportiva. Montant rapidement les échelons au sein du club catalan, il assure ainsi l’intérim dès mars 2024 et permet au club de remonter avec des performances remarquables.

La suite après cette publicité

Cinquième de Liga, son Espanyol régale et peut viser l’Europe

Maintenu à son poste, il dispute alors sa première saison en Liga lors de la dernière cuvée avec l’Espanyol. Un rêve éveillé pour ce dernier qui s’est remémoré son parcours atypique lors d’une interview accordée l’année dernière : « dans les clubs où je suis passé jusqu’à présent, j’ai pratiquement dû faire le ménage dans les vestiaires. Quand l’Espanyol m’a appelé, tout le reste n’avait plus d’importance. L’enthousiasme, l’envie et l’engagement seront au rendez-vous. Il m’a fallu de nombreuses années de travail acharné pour arriver à un club comme l’Espanyol, que je considère comme mon club de cœur depuis l’enfance. » Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien chauffeur de bus a encore de nombreux arrêts à desservir dans sa carrière. Prônant un jeu offensif, il assure le maintien de son escouade avec une 14e place valeureuse. Disposant d’un effectif de meilleure qualité cette saison, Manolo Gonzalez fait briller son équipe.

Actuellement, l’Espanyol est cinquième de Liga et peut même se mettre à rêver de disputer les places européennes. Et même si tous les regards ne sont pas forcément braqués sur lui, l’entraîneur espagnol dénote comme nous l’explique Pablo Dela, journaliste chez Fichajes : « il n’y a pas beaucoup de bruit autour de lui, mais il est célèbre en raison de son caractère bien trempé. Il est très direct lors des conférences de presse. Il parle comme un type normal. Il n’utilise pas le jargon technique comme les autres entraîneurs et c’est pourquoi il est si apprécié. Il veut que son équipe mette la pression le plus haut possible, ce qui n’est pas habituel quand on est une petite équipe. Seul Elche joue de la même manière. D’autres équipes, comme Oviedo ou Levante, essaient de défendre pendant 90 minutes. Ce n’est pas le cas de son équipe. » Vous l’aurez compris, si Manolo Gonzalez a décidé de ne plus conduire de bus à partir de 2017, ce n’est pas pour le ressortir sur les pelouses de Liga huit ans plus tard. Une décision qui ne l’empêche pas de rouler sur de nombreuses équipes de Liga pour autant. Ainsi, l’Espanyol est l’une des équipes les plus emballantes à voir jouer de l’autre côté des Pyrénées depuis le début de saison.