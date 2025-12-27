L’AC Milan a formulé une offre XXL à Mike Maignan

L’AC Milan intensifie ses efforts pour retenir Mike Maignan. Selon La Gazzetta dello Sport, le club a officiellement soumis à l’international tricolore une proposition de renouvellement de contrat, en ligne avec le salaire de Rafael Leão, le mieux payé de l’équipe, et attend désormais sa réponse. Si l’été dernier le départ de Maignan semblait acquis, la situation a changé : la direction, Allegri et les coéquipiers multiplient les signes de reconnaissance pour convaincre le capitaine de rester. Les discussions devraient se concrétiser rapidement afin de clarifier les intentions de chacun, alors que le portier réfléchit à une décision qui marquera sa carrière.

La suite après cette publicité

Les Rossoneri proposent un contrat long, jusqu’en 2029 avec option 2030, assorti d’un salaire annuel de 7 millions net, bonus compris, et envisagent des primes supplémentaires liées à une future participation en Ligue des Champions. Le coach Massimiliano Allegri joue également un rôle clé dans ce processus. Le quotidien italien précise que l’équipe milanaise surveille néanmoins des alternatives, mais tout investissement majeur dans le poste de gardien dépendra de l’accord final avec le Français.