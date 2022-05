Alphonse Aréola, Kevin Trapp : destins croisés pour les deux anciens du PSG

La suite après cette publicité

Le poste de gardien de but est à part. Les clubs mettent rarement en concurrence dans leurs effectifs deux gardiens d'un niveau relativement similaire, même si cela s'est déjà produit comme par exemple au FC Barcelone avec la cohabitation entre Claudio Bravo et Marc-André Ter Stegen lors de la saison 2014-2015. Ou encore cette saison au Paris Saint-Germain, où les deux gardiens de classe mondiale Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se partageent les matches du club de la capitale, venant ainsi rajouter un casse tête supplémentaire à gérer pour Mauricio Pochettino.

Si cette cohabitation a fait couler beaucoup d'encre, ce n'est pourtant pas la première fois que deux gardiens sont mis en concurrence au PSG. En effet, pendant le passage sur le banc du club francilien d'Unai Emery, lors des saisons 2016-2017 et 2017-2018, Alphonse Areola, désormais portier de West Ham, et Kevin Trapp, dernier rempart de l'Eintracht Francfort, adversaires en demi-finale de Ligue Europa, se disputaient la place de titulaire dans les cages. L'actuel entraîneur de Villarreal déclarait d'ailleurs en conférence de presse : «je veux deux bons gardiens, je suis très content avec Trapp, je suis très content avec Areola. Je n’ai pas dit qui était numéro 1 et qui était numéro 2, j’ai deux très bons gardiens.»

Des parcours différents

Avant de se retrouver concurrents, les deux portiers sont évidemment passés par des chemins différents. De deux ans l'ainé du Français, Kevin Trapp faisait ses débuts professionnels en 2009-2010 dans son club formateur, le FC Kaiserslautern, évoluant alors en Bundesliga 2, mais il ne commençait à enchainer les matches qu'après la montée en Bundesliga qu'il découvrait en 2011. En 2012, à la suite de la relégation de son club, il s'engageait avec l'Eintracht Francfort, alors promu en première division. Il réalisait une très belle première saison et le club réussissait l'exploit de finir 6e du championnat, synonyme de qualification à la Ligue Europa. Lors de sa troisième et dernière année au club avant son départ pour Paris, il était même nommé capitaine. À l'été 2015, il signait donc au PSG contre un chèque de presque 10 M€ pour venir remplacer Salvatore Sirigu, relégué rapidement sur le banc.

De son côté, le champion du monde français est un enfant du Paris Saint Germain. Né à Paris, il est arrivé à 13 ans au centre de formation du PSG, avec un passage également par l'INF Clairefontaine. Il démarrait en professionnel lors des deux dernières journées de la saison 2012-2013, avant d'être prêté lors des trois suivantes. Il démarrait par Lens en Ligue 2, où il obtenait la montée et terminait dans l'équipe type du championnat. Il enchainait ensuite avec Bastia en Ligue 1, avec qui il accédait à la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG après un arrêt décisif lors de la séance de tirs aux buts face à l'AS Monaco en demi-finale. Il terminait ses prêts du côté de Villarreal, où il atteignait déjà une demi-finale de Ligue Europa (perdue face à Liverpool), et où il signait le record d'invincibilité du club (620 minutes sans prendre de but). Continuant à s'améliorer et étant à chaque fois le gardien titulaire lors de ses prêts, il intégrait logiquement le groupe du PSG lors de la saison 2016-2017 pour prendre la place dans l'effectif de Sirigu, envoyé en prêt en Espagne.

Une cohabitation en deux actes

Trapp et Areola se retrouvaient donc à l'été 2016 dans la capitale française. Lors de l'exercice 2016-2017, le PSG perdait le titre de champion de France face à l'AS Monaco et se faisait éliminer par le FC Barcelone, lors de la fameuse remontada. Durant cette saison les deux hommes se partageaient équitablement le temps de jeu, pour un niveau relativement identique. Le Français disputait un peu moins de matches de championnat que l'Allemand, mais il était titulaire lors de la phase de poule de la Ligue des Champions, alors que Trapp ne l'était que lors de la double confrontation perdue face au Barça. Ils disputaient également chacun une coupe nationale. En 27 rencontres, Alphonse Areola n'encaissait que 21 buts et réalisait 13 cleans-sheets, tandis que Kevin Trapp en encaissait 23 en 31 matches, et gardait sa cage inviolée 18 fois. Léger avantage pour l'Allemand donc, pourtant, la saison suivante, c'est bien le Français qui était titulaire dans les cages parisiennes.

En effet, lors de la saison 2017-2018, le gardien formé au PSG disputait le championnat et la Ligue des Champions, tandis que Kevin Trapp se contentait des coupes nationales - qu'il remportait - et de quatre matches de Ligue 1. «J’ai débuté la saison avec des interrogations. Je ne savais pas si j’allais être n° 1 ou pas. Mais j’ai eu une discussion avec le coach avant le début de la saison. Le message d’Unai Emery ? Il m’a dit de continuer à travailler, même si je n’avais pas fini la saison précédente comme titulaire. Cela s’est joué lors de la préparation d’avant-saison. C’est là que les choses ont basculé. Et, finalement, j’ai joué le premier match officiel, le Trophée des champions, pour ne plus jamais lâcher cette place de n° 1», expliquait Alphonse Areola dans les colonnes du Parisien à l'issue de cette première saison en tant que titulaire indiscutable dans les buts de son club formateur. Devenu n° 2 assez rapidement, Kevin Trapp n'en voulait pas à son coéquipier : «ma relation avec Areola ? Ca se passe. C’est la vérité. Ils peuvent dire qu’il est obligé de le dire, mais c’est la vérité. On s’entend bien. On se respecte. On se pousse, les trois gardiens, on se pousse vers le haut. Il y a la concurrence, mais on s’entend bien.»

Le chemin jusqu'à cet affrontement en demi-finale de Ligue Europa

Le portier germanique ne le montrait peut-être pas, mais cette situation ne lui convenait évidemment pas. C'est pourquoi il quittait le PSG pour retourner à l'Eintracht Francfort à l'été 2018, sous forme de prêt lors de la première saison puis définitivement en août 2019. Redevenu titulaire indiscutable et indiscuté, il atteignait déjà les demi-finales de la Ligue Europa en 2019, mais son club s'inclinait face à Chelsea lors de la séance de tirs aux buts, lors de laquelle il avait pourtant stoppé la tentative de César Azpilicueta. Terminant entre la 5e et 9e place du classement depuis son retour, Francfort, est pour le moment 11e de Bundesliga et ne disputera aucune coupe d'Europe la saison prochaine. Cette saison, sur la scène européenne, l'Eintracht a éliminé le Real Betis et le FC Barcelone, dans un Camp Nou acquis à leur cause.

De son côté, le Français, qui remportait la Coupe du Monde en tant que 3e gardien en 2018, restait une saison supplémentaire au PSG, durant laquelle il devait faire face à la concurrence de Gianluigi Buffon, qui le privait notamment de la double confrontation face à Manchester United en 8e de finale de LdC. Avec l'arrivée de Keylor Navas, son avenir dans la Ville Lumière s'assombrissait, et au lieu de se faire transférer définitivement, il enchainait à nouveau les prêts. D'abord au Real Madrid, où il remportait la Liga en tant que doublure de Thibault Courtois, puis à Fulham, où il n'a pu empêcher la relégation en Championship. Cette saison, il est donc en prêt à West Ham, où il est titulaire en Ligue Europa, pendant que Lukasz Fabianski garde les cages en championnat. Aux tours précédents, les Hammers s'étaient défaits de Séville et de l'OL.

Le match aller à Londres avait tourné à l'avantage des Allemands, qui l'avaient emporté 2 buts à 1 au Stade Olympique dans un match où les deux portiers ne se sont pas forcément montrés à leur avantage (3 arrêts seulement à eux deux). À l'issue de la rencontre, Kevin Trapp évoquait sa relation avec Areola au micro de Canal + : «après le match, il m’a félicité. Alphonse, c’est un très bon mec, très gentil. On a vécu un certain moment ensemble au PSG. On s’est bien entendu. La concurrence est normale dans un club comme le PSG, on le voit aujourd’hui. Tout va bien, on est aussi contents de pouvoir jouer une demi-finale d’Europa League.» Le match retour se joue donc ce jeudi à 21h et les deux clubs espèrent évidemment retrouver une finale européenne après celle de Coupe des Coupes en 1965 et 1976 pour West Ham, et celles de Ligue des Champions en 1960 et de Coupe de l'UEFA en 1980 pour Francfort. Tandis qu'après avoir déjà perdu une demi-finale chacun dans cette compétition, l'un des deux gardiens disputera donc sa première finale européenne.