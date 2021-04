Cadix - Real Madrid : les compositions officielles

La 31e journée de Liga a lieu ce mercredi avec un match entre Cadix et le Real Madrid. A domicile, le Submarino amarillo s'organise dans un 4-4-2 avec Jeremías Ledesma comme dernier rempart derrière Isaac Carcelen, Fali Jimenez, Mauro López et Alfonso Espino. Le milieu de terrain est composé de Salvi, Jens Jønsson, José Mari et Jairo Izquierdo. Enfin, Ruben Sobrine et Álvaro Negredo sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid opte pour un 3-4-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Juste devant lui, Raphaël Varane, Eder Militao, Nacho Fernandez et Marcelo forment la défense. Casemiro et Antonio Blanco composent le double pivot alors que Marcelo et Alvaro Odriozola assurent les rôles de pistons. Seul en pointe, Karim Benzema est soutenu par Rodrygo Goes et Vinicius Junior.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Cadix : Ledesma - Carcelén, Jiménez, Lopez, Espino - Salvi, Jonsson, Mari, Izquierdo - Sobrino, Negredo

Real Madrid : Courtois - Militao, Varane, Nacho - Odriozola, Blanco, Casemiro, Marcelo - Rodrygo, Benzema, Vinicius