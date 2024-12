Ligue 1 : Brest se relance face à Nantes, Rennes se rassure contre Angers, Strasbourg domine Le Havre

Après sa belle victoire face au PSV Eindhoven en Ligue des champions (1-0), Brest espérait finir la semaine en beauté et se relancer en championnat face à Nantes. Les Bretons affichaient, en effet, un bilan préoccupant avec quatre défaites et une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs de Ligue 1. De son côté, Nantes semblait retrouver des couleurs avec une victoire et un nul lors de ses deux dernières rencontres, après une série noire de quatre défaites consécutives. Un bon résultat dans le Finistère aurait permis aux Canaris de confirmer leur regain de forme et de rester sur une dynamique positive. Un match à double enjeu, qui a rapidement tourné en faveur des Ty Zefs.

À la 24e minute de jeu, Kamory Doumbia a débloqué les compteurs depuis les abords de la surface (1-0). Quelques instants plus tard, c’était au tour de Brendan Chardonnet d’inscrire sa réalisation. Bien servi par Romain Del Castillo, le défenseur envoyait le ballon de la tête dans les filets adverses (27e, 2-0). Au retour des vestiaires, les quelques ajustements tactiques d’Antoine Kombouaré ont porté leurs fruits. Douglas Augusto a réduit l’écart avec une lourde frappe dès la 47e minute (2-1). Malgré les efforts des deux côtés, le tableau d’affichage est resté figé jusqu’au but d’Abdallah Sima en fin de match (89e, 3-1). Le joueur s’est même offert un doublé durant le temps additionnel (90e+3, 4-1). Grâce à ce large succès, Brest confirme sa 11e place au classement avec 19 points. De son côté, Nantes chute à la 14e position.

Rennes se rassure, Strasbourg assure

Toujours en Bretagne, les Rennais accueillaient les Angevins dans une autre rencontre de ce multiplex de 17h. Les deux formations se tenaient dans un mouchoir de poche avant ce duel de la 15e journée de Ligue 1, n’étant séparées que d’un seul point au classement. À la demi-heure de jeu, Albert Gronbaek a ouvert le score de la tête à la suite d’un bon centre de Ludovic Blas (33e, 1-0). Le match est ensuite resté assez calme jusqu’à la fin de la première période, où une occasion d’Ibrahima Niane est passée juste au-dessus de la transversale de Steve Mandanda (45e+1). Lorenz Assignon est venu définitivement éteindre les derniers espoirs Angevins, avec un but à la 92e minute de jeu (2-0). A l’issue de la partie, Rennes reste 12e avec 17 points. Angers, 15e, est aux portes de la zone de relégation.

Enfin, Strasbourg s’est de son côté facilement imposé sur la pelouse du Havre (0-3). Habib Diarra (28e, 0-1), le Suédois Sebastian Nanasi (32e, 0-2) et Andrey Santos (90e, 0-3) sont venus rapidement clouer les espoirs havrais. Cette victoire permet aux Alsaciens de gagner une position au classement. Le RCSA est 13e avec 17 points. Pour le Havre en revanche, cette défaite sonne comme une nouvelle mauvaise opération. Le club reste dans la zone rouge, 17e avec 12 points.

Les résultats du multiplex de 17h :

Brest 4 - 1 Nantes : Doumbia (24e), Chardonnet (27e), Sima (89e, 93e) / Augusto (47e)

Rennes 2 - 0 Angers : Gronbaek (33e), Assignon (92e)

Le Havre 0 - 3 Strasbourg : Diarra (28e), Nanasi (32e), Andrey Santos (90e)