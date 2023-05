Mercato : West Ham veut se servir à l’OM pour remplacer Declan Rice

La suite après cette publicité

Au terme d’une saison très compliquée, West Ham United devrait bel et bien se maintenir en Premier League. Sauf scénario improbable lors des trois dernières journées du Championnat d’Angleterre. Cependant, le club s’apprête à perdre quelques éléments après sa saison plus que décevante et sa non-qualification à une compétition européenne. Parmi les partants, l’international anglais Declan Rice devrait rejoindre un club historique de Premier League.

Selon les informations de The Athletic, le milieu de terrain de 24 ans, dont le contrat expire en 2024, avec l’option d’une année supplémentaire, devrait partir cet été. Arsenal, Newcastle United et Manchester United ont montré un intérêt pour le récupérer. La presse anglaise précisait d’ailleurs que la perspective de travailler sous les ordres de Mikel Arteta séduit Declan Rice. Un transfert du prometteur milieu devrait en tout cas osciller entre 90 et 110 M€.

À lire

Lens-OM : Dimitri Payet risque gros après sa gifle sur Yannick Cahuzac

L’OM espère récupérer 20 millions d’euros

Mais pour les Hammers, il faudra maintenant lui trouver un remplaçant. Et il se peut que le club londonien se tourne vers la Ligue 1 et plus précisément du côté de l’Olympique de Marseille pour atteindre son objectif. Toujours selon The Athletic, West Ham United s’intéresse donc à Mattéo Guendouzi comme remplaçant potentiel de Declan Rice. West Ham estime que le joueur de 24 ans s’adapterait bien à son retour en Angleterre, après un épisode compliqué à Arsenal, sous les ordres de Mikel Arteta.

La suite après cette publicité

Sous contrat pendant encore deux saisons à l’OM, Mattéo Guendouzi n’a été titularisé qu’à une seule reprise par Igor Tudor et n’est même pas entré en jeu contre Troyes et Lyon. Plus dans les plans du technicien croate qui préfère utiliser Jordan Veretout et Valentin Rongier, l’international français, qui a participé au dernier Mondial 2022, devrait donc s’aventurer loin de la cité phocéenne. L’OM espère obtenir environ 25 millions d’euros dans ce transfert, alors qu’Aston Villa semble toujours l’option la plus crédible pour lui.