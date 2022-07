Man United : Diogo Dalot et la discipline d'Erik ten Hag

Depuis cet été, Erik ten Hag est le nouveau manager de Manchester United. En faisant venir le technicien néerlandais de 52 ans en provenance de l'Ajax Amsterdam, les dirigeants mancuniens savaient qu'il apporterait avec lui un style de jeu bien défini, ce qui a (trop) longtemps manqué aux Red Devils, mais aussi une discipline stricte. Au cours d'un entretien accordé à The Telegraph, Diogo Dalot (23 ans), le latéral portugais, a expliqué que cette facette de Ten Hag devrait faire le plus grand bien aux pensionnaires d'Old Trafford.

« Nous devons être prêts pour cela, être prêts à entendre des choses que nous ne voulons peut-être pas entendre, mais je pense que tout est pour le plus grand bien de l'équipe et c'est la chose la plus importante. Je pense que nous partons de zéro - un nouveau manager, de nouvelles choses, une nouvelle énergie, de nouveaux joueurs qui arrivent et nous sommes également impatients de jouer avec eux. Il faut construire une équipe, un staff, un club, tout le monde ensemble et aller de l'avant », a ainsi lâché l'ancien joueur de l'AC Milan formé à Porto. Les joueurs savent qu'il faut sûrement passer par là pour franchir un cap et ramener Man United au sommet de l'Angleterre.