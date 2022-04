Unai Emery veut retourner en Premier League

Unai Emery veut sa "revanche". Passé sur le banc d'Arsenal de juillet 2018 à novembre 2019, l'actuel entraîneur de Villarreal est resté frustré de son aventure en Angleterre. Il avait rapidement été mis à la porte par les Gunners après une première partie de saison 2019-2020 décevante, et ce malgré une première année prometteuse (5ème place, à un point du top 4, et finale de Ligue Europa perdue contre Chelsea). Au cours d'un entretien accordé à The Athletic ce mardi, le technicien espagnol de 50 a expliqué qu'il voulait retourner en Premier League pour s'y imposer.

« Je n'exclus pas d'entraîner à l'étranger à nouveau », a dans un premier temps lâché l'ancien coach du PSG. « Je n'exclus pas l'idée de retourner en Premier League. Je suis mieux préparé maintenant pour prendre un poste en Premier League. J'apprends constamment des choses ici à Villarreal, je m'améliore. En tant que coach, je veux toujours avoir plus d'expériences et de motivations. » Et Unai Emery, qui a rappelé avoir réfléchi à accepter l'offre de Newcastle ces derniers mois, de conclure. « Et j'ai toujours ce rêve de Ligue des champions en tête. » Cela passera déjà par le quart de finale aller de la C1, ce mercredi (21h), contre le Bayern Munich.

