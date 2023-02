Ligue des Champions, Inter Milan : une situation paradoxale entre résultats positifs et conflits internes

La suite après cette publicité

Après la courte victoire de l’AC Milan face à Tottenham la semaine dernière, c’est au tour de son rival milanais de l’Inter de signer son grand retour en Ligue des Champions. Les autres hôtes du mythique stade de San Siro vont disputer son match aller de 8e de finale contre le club portugais du FC Porto. Les troupes de Simone Inzaghi ont connu un weekend plutôt utile dans leur préparation à ce choc, avec une victoire (3-1) contre une équipe de l’Udinese loin d’être simple à manœuvrer cette saison en Serie A : «Nous connaissions la difficulté du match car l’Udinese est une équipe physique et technique, ce qui nous met en difficulté. Nous en avions déjà payé le prix au match aller. On aurait dû faire plus attention à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. On a besoin de tout le monde, même aujourd’hui ceux qui ont pris la relève ont fait un super boulot. Chacun doit jouer comme il s’entraîne, mais aujourd’hui j’ai fait des choix et des changements très calmement» a ainsi déclaré Simone Inzaghi.

La victoire face à l’Udinese est une démonstration du caractère de l’Inter, une équipe un peu fatiguée mais consciente de l’importance de ne pas baisser les bras en championnat malgré la Ligue des Champions en ligne de mire : «On va bien, on a récupéré des joueurs importants qui m’aident dans les rotations. On attend ce match avec confiance, avec un adversaire de qualité qui a été entraîné par le même entraîneur pendant de nombreuses années. On connaît les difficultés de ce match, nous le préparerons de la meilleure façon possible», a poursuivi l’entraîneur après son succès en championnat, alors qu’il avait fait tourner en laissant André Onana, Milan Škriniar, Lautaro Martínez ou encore Hakan Çalhanoğlu sur le banc.

Un exercice positif sur le papier

Parfois l’impression diffère de la réalité sportive. Dans le cas de l’Inter Milan, il est difficile de dégager un bilan net et unanime de cette première partie de saison. La presse transalpine n’a pas toujours parlé en bien des Nerazzurri et pourtant, tous les chiffres indiquent que les joueurs de Simone Inzaghi réalisent une belle campagne 2022/2023. Si le Napoli brille largement en Serie A, campant la première position avec 66 points, l’Inter reste un dauphin sérieux malgré ses quinze unités de retard sur le club de Campanie. Les Milanais sont toujours en lice en Coppa et font figure de grand favoris pour conserver leur titre, alors qu’ils défieront la Juventus en demi-finale, puis possiblement la Fiorentina ou la Cremonese en finale. Sans oublier que l’Inter a d’ores et déjà remporté la Supercoppa contre son rival de l’AC Milan avec une belle victoire propre sans bavure (3-0) en janvier dernier.

L’hypothèse d’un triplé Coppa - Supercoppa - Ligue des Champions est donc plus qu’une simple possibilité. C’est un objectif pour les Nerazzurri, surtout que tout semble rouler parfaitement sur le terrain avec des cadres qui continuent de performer. En fil conducteur de cet exercice, l’attaquant star Lautaro Martinez affiche un total de 13 buts inscrits et 4 passes décisives en championnat cette saison, alors que le supersub bosnien Edin Džeko fait encore parler son efficacité avec 7 réalisations en Serie A. Avec la longue blessure de Marcelo Brozovic (encore en phase de rodage), les milieux Henrikh Mkhitaryan et Hakan Çalhanoğlu ont su apporter des solutions secondaires fiables autour de Nicolò Barella, auteur d’une saison flamboyante avec 6 passes décisives délivrées en tant que leader du système d’Inzaghi en 3-5-2. Et les latéraux Federic Dimarco et Denzel Dumfries remplissent parfaitement leur rôle de pistons. Mais pourtant, des événements sont venus parasiter ce paysage…

Des mésententes en coulisses ?

Paradoxalement, il y a eu quelques frictions en interne au cpurs de cette saison pour l’Inter Milan. Dès le mois d’octobre, l’épisode de la vente retardée du club par le propriétaire chinois, Steven Zhang a instauré un certain climat d’inquiétude auprès des tifosi. Si le patron de l’entreprise Suning Holdings Group a évalué l’Inter Milan à 1,2 milliard d’euros, les négociations avec des fonds d’investissements américains ou encore du Moyen-Orient font du surplace depuis plusieurs mois. Rien n’avance et les tifosi perdent patience de voir leur navire naviguer en eaux troubles, en plein brouillard quant à l’avenir du projet actuel.

Il ne faut pas omettre le très long feuilleton autour de Milan Škriniar. Depuis son départ avorté au PSG l’été dernier, la forme du défenseur slovaque laisse à désirer et sa non-prolongation de contrat avec le club intériste n’a pas arrangé sa relation avec les ultras des Nerazzurri. L’annonce officielle de sa future signature au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato d’hiver a définitivement fermé le chapitre de Škriniar à l’Inter, au point où il s’est vu retirer le brassard de capitaine. Les explications avec les groupes de supporters puis la lettre ouverte rédigée par la Curva Nord ont néanmoins calmé les frictions entre le joueur et les tifosi, mais sans pour autant masquer les failles de la direction portée par Beppe Marotta.

Encore récemment, un clash a eu lieu entre Nicolò Barella et Romelu Lukaku sur la pelouse du stade Luigi-Ferraris, lors du match nul de l’Inter Milan face à la Sampdoria (0-0). L’attaquant belge, qui réalise d’ailleurs une saison plutôt mauvaise sous le maillot des Nerazzurri, a déclaré au milieu italien « Ne fais pas ça, ça suffit avec tes bras! Ne fais pas ça! Ce n’est pas bien, c’est insultant, maintenant arrête. Assez, assez, tu ne peux pas faire ça. Fils de p… », suite à une passe mal ajustée de Lukaku. Une réaction disproportionnée qui met en lumière certaines tensions malgré les résultats positifs. La Ligue des Champions arrive au bon moment pour les joueurs de Simone Inzaghi qui cherchent un nouveau match référence dans une fin de campagne qui s’annonce chargée malgré un Scudetto promis au Napoli.

