Leonardo Bonucci à l’Union Berlin

Il s’agit probablement de l’un des mouvements les plus inattendus de cet été. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat à la Juventus, Leonardo Bonucci a bien compris qu’il n’était plus désiré au club. En conflit avec la direction, il a fini par accepter son départ.

L’illustre défenseur central italien a signé en faveur de l’Union Berlin, avec qui il disputera la Ligue des Champions cette saison. Son expérience de la C1 fera du bien au club allemand. Il a paraphé ce matin un contrat d’une saison.