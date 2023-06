Erling Haaland revient sur sa finale de Ligue des Champions ratée

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan (1-0) avec Manchester City, Erling Braut Haaland (22 ans) est malgré tout passé à côté de sa finale. Une prestation décevante pour le Norvégien qui a hérité de la note de 3/10 parmi les notes de notre rédaction. « Il marque tout le temps, ce soir, que nous a-t-il fait ? Franchement, il ne peut pas faire ça. L’occasion qu’il rate, il n’a pas le droit de la rater. Il y a plein de contrôles et de passes qu’il a ratées, ce n’est pas normal. Il aurait dû plier le match, il gagne son Ballon d’Or et on n’en parle plus. Je l’attendais dans un grand rendez-vous », a notamment expliqué notre journaliste et chroniqueur Samuel Zemour sur le plateau de notre émission Twitch.

Le principal intéressé a tenu à relativiser les choses au micro de CBS : «n’oubliez pas que j’ai 22 ans. Pensez tous à ce que vous faisiez à 22 ans. Dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé à cela. Cela montre que c’est possible pour un gars qui vient d’une petite ville de Norvège. Cela donne de l’espoir aux jeunes de ma ville. C’est incroyable.» La joie domine sur la frustration pour Erling Braut Haaland.

