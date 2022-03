Deux clubs de Premier League ont contacté l'entourage de Paul Pogba

La suite après cette publicité

«Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées.» Paul Pogba n'a pas mâché ses mots hier au Figaro, confirmant plus ou moins ses velléités de départ de Manchester United, où il arrive en fin de contrat en juin prochain.

À 29 ans le voilà bientôt libre de s'engager où il le souhaite. Le PSG a été cité pour l'accueillir, comme le FC Barcelone ou encore le Real Madrid mais le milieu de terrain pourrait également rester en Angleterre où, selon Sky Sports, deux clubs ont sondé l'entourage du joueur. Leur identité n'a pas été dévoilée par le média mais le Telegraph affirmait il y a quelques semaines que le champion du monde n'était pas contre rester en Premier League.