Paul Pogba ouvert à des offres venues de la Premier League

Paul Pogba va probablement quitter Manchester United à la fin de la saison. Il arrive en fin de contrat et semble avoir fait le tour de la question dans un club où il a alterné le très bon et le beaucoup moins bon. Son cas crispe en interne, surtout qu'il possède l'un des plus gros salaires du club. On parle de lui pour un retour à la Juventus Turin mais aussi au PSG ou au Real Madrid.

Il pourrait également décider de rester en Angleterre mais pas chez les Red Devils. Selon les informations du Telegraph, le milieu de terrain français sera à l'écoute d'offres émanant des autres ténors de la Premier League. D'après le média, le champion du monde attendra la fin de saison pour décider de son avenir.