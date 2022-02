Manchester United : les 5 options de Paul Pogba pour son avenir

La suite après cette publicité

C'est un feuilleton qui commence à en agacer plus d'un en Angleterre. Mais ceux qui n'en peuvent plus sont prévenus : on risque bel et bien d'énormément parler de Paul Pogba d'ici l'été. Pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé le bail qui le lie à Manchester United, et au vu des dernières informations parues un peu partout, sa situation n'a pas évolué.

Ce mardi, le Daily Mail dévoile de nouveaux détails sur la situation du joueur tricolore. On y apprend de nombreuses choses, notamment que la signature d'un nouveau contrat avec les pensionnaires d'Old Trafford est tout à fait envisageable. Il n'a ainsi clairement pas écarté la possibilité de rester en terres mancuniennes, alors que quatre autres gros clubs européens sont intéressés.

Le PSG prêt à dégaîner une grosse offre

Parmi eux, il y a le Paris Saint-Germain. L'intérêt des Franciliens pour le champion du monde n'est pas nouveau, mais le média anglais explique cette fois que le leader de la Ligue 1 est prêt à faire une offre colossale au milieu de terrain. « Une méga-offre », indique la publication britannique, qui n'en dévoile cependant pas les détails exacts.

En plus du Paris Saint-Germain, la Juventus serait très intéressée par un rapatriement de La Pioche, alors que le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent aussi sa situation. Une chose est sûre, Pogba ne prendra pas de décision précipitée et étudiera sérieusement toutes les options qui s'offrent à lui...