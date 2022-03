Liverpool-Inter : la réaction à chaud de Mohamed Salah

Battu pour la première fois de la saison à Anfield par l'Inter (0-1, 8e de finale retour de Ligue des Champions), Liverpool est malgré tout qualifié pour les quarts de finale grâce à son succès à l'aller à Milan (0-2). Mohamed Salah, l'homme fort des Reds, a retenu l'essentiel au micro de BT Sport à l'issue de la rencontre. «Le plus important était de se qualifier», a-t-il lancé, reconnaissant la belle prestation des Nerazzurri, une top équipe, avant de poursuivre.

«J’ai touché deux fois le poteau, peut-être que je mettrais un triplé au prochain match (rires) ! Le plus important, c’est que l’équipe gagne ou se qualifie. Cette défaite, ça va peut-être nous mettre un bon coup de pression, on ne peut pas gagner à tous les coups. Nous avons eu beaucoup d’occasions, parfois, ça arrive, la bonne chose, c’est qu’on passe et qu’on est bien en Premier League. Tout le monde veut gagner ces titres, on va se battre et on verra», a glissé l'Égyptien. À bon entendeur.

