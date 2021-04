Coupe du Roi : le FC Barcelone étrille Bilbao et remporte son premier trophée de la saison

Ronald Koeman et le FC Barcelone possédaient une opportunité en or pour rafler un premier trophée cette saison. En finale de la Coupe du Roi, les Blaugranas affrontaient l'Athlétic Bilbao à l'Estadio Olimpico de Séville. Pour se hisser jusqu'en finale, les Basques se sont débarrassés difficilement de Levante en demi-finale. De son côté, le Barça avait écarté le Séville FC malgré quelques sueurs froides. Pour cette affiche, Ronald Koeman alignait un 3-5-2 avec le duo Messi, Griezmann en attaque. Ousmane Dembélé démarrait la rencontre sur le banc. Marcelino s'appuyait sur un 4-4-2, Raul Garcia et Inaki Williams étaient associés en pointe.

L'entame de match s'avérait clairement catalane et De Jong bien servi par Messi dans la surface voyait sa frappe heurter le montant (5e). Mais l'Athlétic cernait rapidement les failles de son adversaire notamment sur les phases arrêtées? et Inigo Martinez à la réception d'un coup-franc frappé par Berenguer voyait sa tentative filer juste à côté (12e). Dans tous les bons coups offensifs de son équipe, Messi réalisait un petit numéro dans la surface avant de voir sa frappe bien captée par Unai Simon (21e).

Lionel Messi insaisissable ce soir

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone pensait bien ouvrir le score. Bien décalé par Messi sur la droite, Dest distillait un excellent centre au six mètres pour Griezmann qui butait sur Unai Simon (48e). Sur un nuage, le portier basque sauvait les siens face à Pedri et Busquets (52e, 53e). Fort logiquement, les hommes de Ronald Koeman ouvraient le score à l'heure de jeu. Messi encore à la baguette, décalait De Jong sur la droite dont le centre était repris victorieusement par Griezmann (0-1, 60e). Trois minutes plus tard, les Blaugranas réalisaient le break.

Sur la gauche, Jordi Alba distillait un centre vicieux pour De Jong qui d'une tête plongeante trompait Unai Simon (0-2, 63e). Déchainé, le Barça assénait le coup de grâce cinq minutes plus tard. Messi alertait De Jong qui lui remettait dans la surface. La Pulga effectuait un petit numéro avant de tromper d'une frappe petit filet Unai Simon (0-3, 68e). L'international argentin y allait de son doublé à la réception d'un centre d'Alba et profitait d'une faute de main du portier basque (0-4, 73e). En fin de match, Antoine Griezmann bien lancé par Messi pensait s'offrir un doublé, mais la VAR annulait le but logiquement pour hors-jeu (86e). Sans trembler, le FC Barcelone raflait son premier trophée de la saison.

