Incroyable retournement de situation pour Kevin Danso !

Énième rebondissement - et il est de taille - dans le dossier Kevin Danso, qui s’apparentait depuis des semaines à un problème insoluble. Après un transfert avorté à la Roma l’été dernier à la suite d’un examen du coeur, le défenseur autrichien disposait d’un nouveau bon de sortie de la part de sa direction cet hiver. Il faut le dire, le RC Lens n’avait pas vraiment de motif pour s’opposer au départ de son défenseur, irréprochable depuis son arrivée et encore très courtisé.

Ces derniers jours, nous vous révélions les intérêts de nombreux clubs européens, dont Fenerbahçe, Rennes ou encore Wolverhampton. Le club turc avait essuyé un refus en début de mercato, quand le club breton a été invité à revoir son offre de 23 millions d’euros à son homologue. Pour rappel, Lens espérait récupérer environ 25 millions d’euros pour son joueur de 26 ans, et 5 millions de bonus. Face à la difficulté de satisfaire les exigences lensoises, l’idée de voir Danso partir sous la forme d’un prêt a finalement fait son chemin dans l’esprit des dirigeants artésiens…

Tottenham veut court-circuiter la concurrence

Ces dernières heures, le sens de l’histoire voulait que Danso prenne alors la direction de Wolverhampton (en prêt), où un autre défenseur de Ligue 1 avait posé ses valises plus tôt dans le mercato : Emmanuel Agbadou. Le dossier n’était pas bouclé, mais le joueur avait fait de l’Angleterre sa priorité et les Wolves étaient bien en position de force par rapport à la concurrence. Mieux, un accord verbal tripartite était tout proche d’être trouvé en vue d’un mouvement cet hiver. Jusqu’à cet énorme rebondissement dans la soirée. Selon nos informations, un nouveau candidat de prestige s’est en effet invité dans la danse, et il a même des chances de rafler la mise : il s’agit de Tottenham.

En quête d’un défenseur central cet hiver, les Spurs, qui patinent à une inquiétante 16e place en championnat, se sont immiscés discrètement dans le dossier pour court-circuiter la concurrence. D’après nos indiscrétions, les détails de l’opération sont déjà connus. Le transfert va avoisiner les 25 millions d’euros. Le défenseur autrichien va parapher un contrat de quatre ans et demi. Il est attendu à Londres demain et va donc passer sa visite médicale ce dimanche. C’est un gros coup que réalise les Spurs en cette fin de mercato.