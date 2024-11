Man City : Ruben Días forfait jusqu’à la fin de la prochaine trêve

Fin de série pour Pep Guardiola et Manchester City, qui ont perdu ce samedi après-midi à Bournemouth (2-1), lors de la 10e journée de Premier League. Avec ce revers, les Cityzens ont cédé la place de leader du Championnat à Liverpool. Mais cette défaite n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour Guardiola.

Avant le coup d’envoi de ce match, le technicien espagnol a indiqué que Rúben Dias - qui était absent au Vitality Stadium ce samedi - souffrait d’une blessure musculaire contractée en milieu de semaine contre Tottenham en League Cup. Le Portugais sera absent jusqu’à la fin de la trêve internationale. Il manquera donc la rencontre contre le Sporting Portugal en Ligue des champions, ce mardi, et le déplacement à Brighton en championnat, le week-end prochain. John Stones, qui souffre d’une blessure au pied et qui n’a pas fait le déplacement à Bournemouth, sera évalué dans la semaine. Deux nouvelles déconvenues pour City qui est déjà orphelin de Savinho, Manuel Akanji, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Kyle Walker, Oscar Bobb et du Ballon d’Or 2024 Rodri…