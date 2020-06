Lucas Tousart ne rejouera pas avec l'Olympique Lyonnais

Recruté cet hiver par le Hertha Berlin, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Lucas Tousart (23 ans) devait terminer la saison avec le club qui l'a fait grandir. Le joueur formé à Valenciennes a néanmoins vu la pandémie de coronavirus bouleverser la fin de saison. Ainsi, la saison 2019/2020 n'ira pas à son terme et les matches de Ligues des Champions de l'Olympique Lyonnais (dont le huitième de finale retour contre la Juventus) se dérouleront en août (comme la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain qui se déroulera au plus tôt fin juillet). Prêté à Lyon jusqu'au 30 juin, Lucas Tousart ne prolongera pas le plaisir dans la capitale des Gaules.

Le club allemand a annoncé via un communiqué avoir trouvé un accord pour que le milieu défensif arrive dés le 1er juillet. Une bonne nouvelle pour Die Alte Dame (La Vieille Dame) qui pourra compter sur son nouveau joueur dès la présaison. «Nous sommes heureux qu'il y ait maintenant de la clarté et que nous puissions accueillir Lucas comme notre nouveau Herthanien à partir de juillet. Nous avons eu de bonnes discussions avec les responsables de l'Olympique Lyonnais et je tiens à les remercier», a déclaré Michael Preetz le directeur sportif du club de la capitale allemande.