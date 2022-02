PSG - Real Madrid : Carlo Ancelotti juge le style de jeu de Mauricio Pochettino

À la veille du déplacement chez le Paris Saint-Germain, en huitième de finale de Ligue des Champions, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur le style de jeu du PSG de Mauricio Pochettino. Le manager merengue assure que Paris est une équipe similaire au Real Madrid, mais n'entend pas changer son jeu pour autant, comme il l'a assuré en conférence de presse, ce lundi.

La suite après cette publicité

«Il faut jouer un match complet. Le PSG va montrer sa qualité, son toucher, créer du danger en transition... Le Real Madrid, pareil. Touches rapides, possession et jeu vertical. On a des joueurs pour faire ça. On est deux équipes comparables et similaires. Nous jouons un football très semblable (...) Pochettino fait un travail extraordinaire. Il n'est pas facile d'entraîner une équipe sous une telle pression. La chose la plus importante est de gagner. Il n'y a rien d'autre. C'est un match de haut niveau. Vous devez jouer un match complet, en défendant bien aussi. Le système ne va pas changer. Nous allons jouer en 4-3-3, même si nous pouvons mettre un milieu de terrain qui joue sur les ailes. Avec les ailiers que nous avons, Vinicius, Rodrygo et Marco Asensio, cela nous permet de jouer avec deux joueurs libres», a expliqué le technicien italien.