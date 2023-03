Les deux nouveaux tatouages de Lionel Messi

Il semble loin le Lionel Messi au visage de poupon et la chevelure longue. Depuis plusieurs années maintenant, le génie argentin prête de plus en plus attention à son physique. Barbe rousse bien taillée, coupe de cheveux au millimètre, etc… La Pulga ne laisse plus rien au hasard. Mais ce qu’il a rendu encore plus bad boy ces dernières années, ce sont bien évidemment ses nombreux tatouages. Et la légende du FC Barcelone a décidé d’en rajouter encore une couche dernièrement.

Dans plusieurs vidéos et photos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir le champion du monde 2022 avec deux nouveaux tatouages sur la jambe gauche. D’abord une carte de jeu espagnol, très populaire en Argentine pendant le Mondial au Qatar. Puis l’écusson de la Fédération argentine de football avec les trois étoiles des titres mondiaux. De quoi prouver encore son amour pour son pays.

