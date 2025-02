Liga : un mercato hivernal historiquement calme

31 millions d’euros. C’est la somme totale qu’ont dépensé les clubs de Liga sur ce mercato hivernal, pour seulement 45 millions d’euros dans la colonne des départs, un record d’austérité. Alors même que le Barça faisait face à de sévères restrictions financières, le club n’a pas vendu cet hiver, préférant calmer le jeu pour assainir leurs finances.

«Ce marché a toujours été un marché de mouvements modérés et l’objectif n’est pas d’accumuler des joueurs chers, mais de former les meilleures équipes», ont expliqué les représentants de la Liga pour justifier ce manque d’activité sur le mercato. À noter les nombreux transferts du côté du Betis, club le plus actif de cette fenêtre hivernale, qui a notamment enregistré l’arrivée en prêt d’Antony, venu remplacer Assane Diao parti à Côme.