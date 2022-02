Monaco - Amiens : les compositions sont là

Les quarts de finale de la Coupe de France débutent ce mardi avec un duel entre l'AS Monaco et l'Amiens SC. Les Asémistes se présentent en 4-1-4-1 avec Vito Mannone dans les cages tandis que Ruben Aguilar, Axel Disasi, Chrislain Matsima et Ismail Jakobs forment la défense. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle avec Gelson Martins, Jean Lucas, Youssouf Fofana et Maghnes Akliouche devant lui. Kevin Volland prend la pointe de l'attaque. Wissam Ben Yedder débute sur le banc.

De son côté, Amiens s'articule en 3-4-3 avec Yohann Thuram comme dernier rempart. Devant lui, Formose Mendy, Mateo Pavlović et Mamadou Fofana composent la défense. Owen Gene et Matthéo Xantippe assurent les rôles de pistons tandis que Emmanuel Lomotey et Jessy Bénet se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Kader Bamba et Chadrac Akolo sont associés en attaque à Aliou Badji.

Les compositions

AS Monaco : Mannone - Aguilar, Disasi, Matsima, Jakobs - Tchouaméni, Gelson, Lucas, Fofana, Akliouche - Volland

Amiens SC : Gurtner - Mendy, Pavlovic, Lomotey - Gene, Fofana, Bénet, Xantippe - Bamba, Badji, Akolo