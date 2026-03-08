Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Lens : Pierre Sage refuse de parler de course au titre avec le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Pierre Sage @Maxppp
Lens 3-0 Metz

Après une semaine ponctuée par une qualification historique en demi-finale de Coupe de France à Lyon, les Sang et Or ont tranquillement dominé le FC Metz (3-0) et reviennent à un point du PSG. Mais pour l’instant, et malgré la bonne position de Lens à neuf journées de la fin, Pierre Sage a refusé de parler de course au titre et même de course à la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

«On a validé la Conférence League, un palier que l’on voulait obtenir. Maintenant, on vise l’Europa League, puis la Ligue des Champions. On avance pour éventuellement jouer un match important contre le Paris Saint-Germain et pourquoi pas continuer à rêver. Dans tous les cas, on a validé un palier qu’on draguait depuis deux matches. Aujourd’hui, on a allié la performance et le résultat, donc le compteur tourne», a confirmé le manager artésien au micro de Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Pierre Sage

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Pierre Sage Pierre Sage
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier