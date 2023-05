Liga : l’Espanyol conteste le but polémique d’Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Auteur d’une remontada folle de trois buts face à l’Atlético de Madrid ce mercredi en Liga (3-3), l’Espanyol Barcelone garde tout de même un goût amer de cette rencontre. En effet, le club catalan a concédé un but d’Antoine Griezmann juste avant la pause, dont la validité suscite encore de nombreuses polémiques en Espagne.

Sans goal-line technology, la Liga n’a pas été en mesure de prouver que le ballon avait bien franchi la ligne sur cette 14 réalisation du Français en Liga. Pour autant, l’arbitre de la rencontre, Mario Melero López, a pris la décision d’accorder le but aux Colchoneros après visionnage de la VAR. Ce jeudi, l’Espanyol Barcelone, qui se bat pour sa survie en Liga, a en ce sens publié un communiqué dénonçant de «graves négligences de la part du personnel arbitral et, en particulier, de la part des arbitres VAR désignés par la RFEF», et mettant l’accent sur l’absences d’images prouvant que le ballon était «entré ou non, dans son intégralité».

