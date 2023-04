C4 : les affiches du dernier carré

On connaît désormais les quatre demi-finalistes de la Ligue Europa Conférence. Grâce à son large succès (4-1), ce jeudi soir, face à la Gantoise, West Ham a validé sa place pour le dernier carré de la compétition et retrouvera l’AZ Alkmaar, tombeur d’Anderlecht aux tirs au but.

La suite après cette publicité

Pour ce qui est de l’autre demi-finale. La Fiorentina défiera le FC Bâle, qualifié aux dépens de l’OGC Nice (3-2 sur les deux confrontations). Malgré sa défaite (2-3) face aux Polonais de Lech Poznan, la Viola a su conserver, de justesse, son matelas confortable acquis lors du quart de finale aller (4-1). Fin de parcours en revanche pour le Gym, dernier représentant français sur la scène européenne.

À lire

Ligue Europa Conférence : Bâle renverse l’OGC Nice et défiera la Fiorentina en demi-finale !

Les affiches des demi-finales