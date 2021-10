OM : le bel hommage du Vélodrome à Bernard Tapie

Le Vélodrome a rendu, ce dimanche 17 octobre, un vibrant hommage à l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, décédé le 3 octobre dernier des suites d'une longue maladie. Avant le coup d'envoi de la rencontre face au FC Lorient (à suivre en direct commenté sur FM), pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, les supporters olympiens ont déployé un somptueux tifo représentant l'ancien homme d'affaires également engagé en politique, accompagné du texte « le boss pour l'éternité ».

Le Vélodrome a fait les choses en grand pour Bernard Tapie. #OMFCL pic.twitter.com/RWJFAPcg2i — Constant Wicherek (@Stickwic) October 17, 2021

Sous les yeux de la famille de Bernard Tapie, présente pour l'occasion, les fans présents au Velodrome ont entonné des chants « merci Tapie, merci Tapie ». Une minute de silence a également été observée, avant que l'air du morceau « We are the champions », pour rappeler la victoire de l'OM en Ligue des champions en 1993, ne soit joué au violon dans une ambiance frissonnante. À noter que les joueurs de Jorge Sampaoli ont également arboré un t-shirt hommage à Bernard Tapie. Un dernier au revoir à la hauteur de la personne que ce dernier représente à Marseille.