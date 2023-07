Arabie saoudite : Pep Guardiola met en garde les clubs européens

La suite après cette publicité

L’été 2023 marquera sans doute à jamais l’histoire récente du football. Souvent dans l’ombre des ogres européens, l’Arabie saoudite est venue redistribuer les cartes du marché des transferts. Depuis le début du mercato, nombreuses sont les stars qui ont décidé de s’exiler vers la Saudi Pro League, donnant raison aux salaires mirobolants, impossibles ou presque à refuser. L’un des derniers exemples en date : celui de Riyad Mahrez.

L’international algérien (83 sélections, 30 buts) a récemment quitté Manchester City pour Al-Ahli, mettant fin à plusieurs années de succès sous les ordres de Pep Guardiola. Ce dernier, en marge du match amical des Skyblues face à l’Atlético de Madrid (dimanche, 13h), s’est d’ailleurs exprimé au sujet de l’Arabie saoudite et de sa politique ultra-agressive sur le marché des transferts. «L’Arabie saoudite a changé le marché. Il y a quelques mois, lorsque Cristiano Ronaldo était le seul à partir, personne ne pensait que tant de joueurs de haut niveau joueraient dans la ligue saoudienne. À l’avenir, il y en aura plus. C’est pourquoi les clubs doivent être conscients de ce qui se passe. Riyad a reçu une offre incroyable et c’est pourquoi nous ne pouvions pas lui de ne pas y aller», constate l’entraîneur espagnol, qui ne devrait pas remplacer numériquement le départ de l’Algérien.

