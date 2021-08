Un nouveau club surprise est prêt à débarrasser le PSG de Julian Draxler

La suite après cette publicité

Le mercato parisien a logiquement mis l'eau à la bouche à plus d'un supporter. On a pu le voir samedi soir avant le duel face à Strasbourg, le Parc des Princes était en feu pour accueillir ses nouvelles recrues, avec Lionel Messi en tête d'affiche. Et ce n'est probablement pas terminé, puisque le club de la capitale devrait encore enrôler des joueurs d'ici la fin du mois d'août, avec le nom de Paul Pogba qui revient de façon incessante.

Mais il faut aussi vendre. Pour l'instant, seul Mitchel Bakker a quitté le club, rejoignant le Bayer Leverkusen pour 7 millions d'euros. Dans le même temps, le PSG a une liste longue comme le bras de joueurs potentiellement partants, dans laquelle on retrouve, entre autres, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou encore Rafinha. Layvin Kurzawa serait lui proche de rejoindre l'OL.

Le PSG a une offre sur la table

Et selon le média allemand Kicker, Julian Draxler pourrait faire ses bagages dans les prochains jours. Effectivement, le Bayer Leverkusen pourrait sérieusement passer à l'attaque pour le milieu offensif allemand. L'écurie allemande, qui s'intéresse déjà à Thilo Kehrer, apprécie beaucoup l'ancien de Schalke, même si actuellement, ce dernier ne semble pas forcément pressé de partir.

Le magazine germanique précise que le PSG a reçu une offre d'un club de Bundesliga pour le joueur, ne dévoilant cependant pas le nom de l'écurie qui a formulé la proposition. Mais elle pourrait donc bien être le Bayer, alors qu'un montant de 20 millions d'euros devrait permettre aux intéressés d'enrôler l'international allemand. Le joueur lui devra faire des sacrifices s'il souhaite changer d'airs puisqu'il est improbable qu'il puisse conserver son salaire de 8 millions d'euros annuels loin de Paris...