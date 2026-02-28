Le plan XXL de Ligue1+ pour survivre cet été !

En rachetant les droits de la prochaine Coupe du Monde, Ligue1+ aurait pu envisager l’avenir plus sereinement. Ce contrat tombait à pic économiquement, puisqu’il aurait permis de combler le creux de fin de saison de Ligue 1, entre la fin du mois de mai et le début du mois d’août, où les clubs ne disputent aucun match officiel. La plateforme va finalement être obligée de revoir sa copie, beIN SPORTS ayant raflé la mise.

Restait alors en suspens la question de la survie de la chaîne, dont le nombre d’abonnés stagnerait au-dessus de la barre du million d’abonnés depuis plusieurs mois. « Je ne suis pas convaincu qu’on soit en capacité de remettre un élan collectif fort autour du projet », avait confié Vincent Labrune après l’annonce du départ de Nicolas de Tavernost, qui restera en poste pour faire la transition avec son successeur. Les décideurs se donnent en tout cas toutes leurs chances si l’on se fie aux informations de RMC Sport.

Les tours préliminaires de Coupe d’Europe des clubs français sur Ligue1+ ?

En plus de la cérémonie des Trophées UNFP, prévue en mai, Ligue1+ compte remplir sa grille avec une série retraçant la saison écoulée. Elle sera accompagnée d’un focus sur le Racing Club de Lens, auteur d’une saison fantastique. A priori, des films seront aussi réalisés sur l’AJ Auxerre ou encore l’Olympique Lyonnais. Il est aussi envisageable que les matchs de préparation des clubs de Ligue 1 y soient retransmis. Pour rappel, l’intégralité du Championnat de France sera diffusée sur Ligue1+ la saison prochaine, le collège Ligue 1 ayant acté la fin du contrat de diffusion avec beIN.

En juillet, la plateforme du championnat de France souhaiterait également diffuser les barrages et tours préliminaires de Coupe d’Europe des clubs français. Quand on se souvient que les matchs de qualification de l’OGC Nice n’avaient trouvé aucun diffuseur "mainstream" l’été dernier, on se dit que ça ne devrait pas être mission impossible. En parallèle, la chaîne se dit candidate pour retransmettre la Ligue 3, qui remplacera le National, tandis que la programmation de la prochaine saison de Ligue 1 pourrait être retoquée. « Une proposition qui rappellera des souvenirs », a déclaré Nicolas de Tavernost à ce sujet, sans en dire trop. Autant de projets destinés à franchir le seuil des 2,1 millions d’abonnés au terme de la saison 2028/2029, objectif fixé par la chaîne.