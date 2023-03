PSG : Luis Fernández avertit Kylian Mbappé après son mauvais geste

La suite après cette publicité

Promu capitaine ce samedi lors de la victoire du PSG à Brest (1-2), en l’absence de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, tous les deux blessés, Kylian Mbappé a suscité la controverse après la rencontre. L’international français, qui a donné la victoire à son équipe en toute fin de match, a en revanche été l’auteur d’un mauvais geste sur Haris Belkebla, d’abord en commettant une faute sur l’Algérien, puis par un geste de frustration. Après le match, Luis Fernández, consultant sur beIN SPORTS, a pointé du doigt le comportement du Parisien, avant de dédramatiser.

«Il n’est pas un capitaine expérimenté, mais un capitaine ne doit pas se comporter ainsi. Je n’oublie jamais qu’il est encore jeune, mais son geste est surprenant. Aujourd’hui, un capitaine doit montrer le bon exemple , a jugé le champion d’Europe 1984, avant de relativiser. Kylian a quand même plein d’excuses, car c’est le joueur le plus exemplaire sur le terrain depuis des mois. Il ne faut pas en faire tout un plat de cet épisode. Il a été pris dans le feu de l’action. On lui demande vraiment beaucoup et c’est en faisant ce genre d’erreurs qu’il deviendra aussi un grand capitaine.»

